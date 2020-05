Hospital de campanha no Verdão deve iniciar atendimento na próxima semana

O hospital de campanha montado no Ginásio Verdão, no Centro de Teresina, deve iniciar o atendimento a pacientes com novo coronavírus até o início da segunda quinzena de maio. De acordo com o Governo estadual, a estrutura física do local já foi concluída e contará com 103 leitos clínicos e 13 de estabilização. A unidade hospitalar não terá leitos de terapia intensiva (UTI).



Foto: Ascom.

O hospital concluiu ainda os espaços de descanso para os profissionais de saúde que irão trabalhar na unidade e acolhimento para os familiares de pacientes que serão atendidos no hospital.

“Temos uma parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex), que irão, com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), gerir esta unidade, garantindo o aumento da nossa capacidade para evitar o colapso do sistema de saúde”, disse o governador Wellington Dias (PT).

Governador Wellington Dias (PT) visitou o local nesta sexta-feira (08).

Na quinta-feira (07), o Piauí chegou a 1131 infectados e 37 pessoas já morreram por causa do vírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi). Diante do cenário, o encaminhamento de pacientes será realizado por meio da Central de Regularização do Estado. Ou seja, a população não pode ir ao local, porque não haverá atendimento de urgência sem encaminhamento.

“Estamos organizando a equipe de profissionais para que possamos abrir as portas do hospital na próxima semana. Estamos trazendo uma estrutura com todas as condições de atender os pacientes com Covid-19”, pontuou o diretor do Hospital de Campanha do Verdão, Jefferson Campelo.

