Hospital da Polícia Militar volta a realizar cirurgias e consultas eletivas

O Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar (HPM) retomou as cirurgias e consultas eletivas na última segunda-feira (12). Os serviços estavam suspensos desde o ano passado, quando a unidade passou a atender apenas pacientes Covid-19.

A retomada dos serviços só foi possível após a queda no número de internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva e clínicos, em todo o Piauí, como explica o superintendente da Rede de Alta e Média Complexidade da Secretaria de Estado da Saúde, Alderico Tavares.

“Hoje contamos com uma ocupação de 61% dos leitos de UTI e 31% dos clínicos, além da redução no índice de transmissibilidade, que nos possibilitou a retomada dos procedimentos eletivos, como o do HPM, que até a semana passada era hospital sentinela para pacientes covid”, disse.

No hospital serão retomados os procedimentos eletivos de cirurgia geral, ortopédica, ginecológica e urologia, além de consultas ambulatoriais e a partir desta terça-feira (13) foram liberadas vagas para pacientes da Regulação Estadual de Leitos das especialidades ortopedia e cirurgia geral.

“A reabertura do HPM para cirurgias eletivas e para a Regulação vai nos ajudar a desafogar a fila de espera em nosso estado, por um procedimento eletivo e de urgência ”, destaca o superintendente.





Foto: Divulgação Governo do Piauí

O Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar continuará atendendo pacientes Covid-19, porém em uma ala exclusiva para a doença. Hoje estão instalados na unidade de saúde 20 leitos clínicos e 10 UTI’s.

“O número de casos de pacientes internados no hospital acometidos pela doença reduziu drasticamente. Atualmente temos seis enfermarias ocupadas e seis UTI, o que nos permite realizar outros atendimentos com mais tranquilidade”, reforça Alderico Tavares.

Desde o mês de maio a Sesapi expediu um ofício aos hospitais da Rede Estadual de Saúde, para que iniciarem o planejamento para retorno das cirurgias e procedimentos ambulatoriais e no dia 07 de julho foi está autorizada a retomada das cirurgias eletivas.

O atendimento necessita de prévio agendamento, sendo respeitada a fila de espera da regulação. O Secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto reforça o pedido de cautela e atenção da população nesse retorno. “Ainda estamos na pandemia e precisamos redobrar os cuidados para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Não podemos aglomerar, então pedimos cautela neste momento. Nosso intuito com a retomada é possibilitar uma celeridade na demanda reprimida”, esclarece o gestor.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!