Hóspedes são transferidos e administração aguarda perícia dos Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (30), quatro hóspedes ainda retiravam seus pertences do Blue Tree Hotels Rio Poty, onde aconteceu um incêndio na tarde de ontem. Eles são acompanhados por equipes do Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança. Ao todo, 37 apartamentos estavam ocupados e mais 36 funcionários trabalhavam no hotel. Seis pessoas foram encaminhadas para o hospital.



De acordo com a assessoria de imprensa, a administração aguarda a perícia técnica do Corpo de Bombeiros, para descobrir o que provocou o incêndio. Todos os hóspedes foram transferidos para outros hotéis e o Blue Tree ficará fechado por tempo indeterminado, até que saia o resultado do laudo pericial.





Dos seis hóspedes que precisaram de atendimento hospitalar, apenas uma mulher ficou em estado mais grave. Ela pulou de um andar para o outro e teve uma fratura externa na perna direita, precisando passar por cirurgia. O homem que tentou ajudá-la também foi para o hospital, ele sentia uma dor no braço, devido à força que exerceu para segurar a mulher.

Uma mulher grávida passou por exames ontem e hoje, mas passa bem e já retornou para a sua cidade de origem, que é Parnaíba. As demais vítimas receberam oxigenação para aliviar os efeitos da inalação da fumaça. Outras pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, mas receberam atendimento do Samu no local.

O incêndio começou na sobreloja do hotel, que estava em obras, e atingiu os andares de baixo. Todos os corredores ficaram cheios de fumaça e foram afetados pelo calor provocado pelas chamas.

Nayara Felizardo