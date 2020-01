Horário de visitação no mirante da Ponte Estaiada é alterado

O mirante da Ponte Estaiada terá seu horário de funcionamento alterado a partir desta quinta-feira (30). A mudança foi necessária por conta das chuvas que têm atingido Teresina, em especial no turno da tarde e noite. A alteração antecipará o horário de abertura das visitações, para que, caso seja necessário, o mirante feche mais cedo.

Os elevadores que dão acesso ao mirante funcionam de terça a domingo. De terça a sexta, o horário passará a ser de 10h às 13h e de 14h às 19h (com a possibilidade de fechar mais cedo por causa das chuvas). Já os horários no fim de semana permanecem o mesmo. No sábado, domingo e feriados de 10h às 13h e de 14h às 18h (com a possibilidade de fechar mais cedo por causa das chuvas).

De acordo com o Coordenador Especial de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Eneas Barros, os elevadores que dão acesso ao mirante da Ponte Estaiada são a grande questão para a mudança no horário de funcionamento.

“A Ponte Estaiada possui elevadores abertos, isso porque são elevadores panorâmicos, sujeito a vento e a chuva. Quando chove é necessário que se recolham para ficarem protegidos na parte de cima do mirante. É questão de segurança, na verdade. Temos que contar também com outras variáveis como oscilações de energia, pane elétrica ou outros. Por isso a ordem é para que os elevadores sejam desativados. Os horários permanecerão assim até o fim do período chuvoso”, explicou Eneas.

Por questão de segurança, a visitação pode encerrar mais cedo em caso de chuvas (Foto: Divulgação)

Acesso

Para visitar o mirante da Ponte Estaiada é necessário pagar um taxa simbólica no valor de R$ 3,00 (entrada normal) e R$ 1,50 (entrada estudantes com carteirinha e professores com documento de comprovação). A isenção da taxa é válida somente para crianças de até 11 anos e idosos acima de 60 anos.

