Homens suspeitos de assalto são presos após carro capotar durante perseguição na PI 112

Dois homens foram presos após um carro capotar durante uma perseguição na PI 112, na região do bairro Socopo, na Zona Leste de Teresina. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11). Ninguém ficou ferido.



Foto: jailson Soares/ODIA

De acordo com o sargento Sérgio, da Polícia Militar, os homens são suspeitos de assaltar dois funcionários da empresa Equatorial Piauí. O crime ocorreu no bairro Cacimba Velha, também na Zona Leste, nesta segunda-feira. Os criminosos usaram garrafas quebradas para subtrair um notebook e celulares e foram reconhecidos pelas vítimas. Após a notificação do crime, foi iniciada a busca pelos suspeitos.

“Após o crime, eles tentaram fugir, mas foram capturados. Os criminosos foram reconhecidos pelas vítimas. Os funcionários estavam trabalhando quando eles chegaram e, com garrafas quebradas, abordaram as vítimas. Foi na PI 112 que o carro, com pneus furados, capotou e eles foram presos logo em seguida”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo a polícia, os pertences das vítimas não foram encontrados. O veículo usado por eles estava regular. “Agora serão feitos os procedimentos de trânsito para o veículo ser rebocado”, disse.

Os dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, moram no bairro Socopo. Eles já tinham passagens pela polícia pelo crime de receptação.

Após a prisão, os criminosos foram levados para Central de Flagrante de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!