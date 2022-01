Homens são presos após tentarem vender celulares roubados na Santa Maria da Codipi

Dois homens foram presos após tentarem vender celulares roubados no bairro Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, na tarde desta quarta-feira (05). Os acusados possuem fichas criminais extensas no estado do Maranhão e já foram presos por tráfico de drogas, receptação e furto, além de serem faccionados.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com Marcelo Duarte, da Polícia Civil, os criminosos marcaram encontro com a vítima na Santa Maria da Codipi, local em que iriam realizar a venda de um celular roubado. Entretanto, a polícia conseguiu localizar o endereço através do e-mail de um dos celulares e foi até o local do crime. "Identificados o local, montamos campana e ao chegarem, demos voz de prisão”, informa Duarte.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O policial informa ainda que junto aos celulares roubados, foi apreendido também uma quantia de 2 mil reais em dinheiro. A Polícia Civil agora irá investigar o caso e colher informações sobre a dinâmica de roubo dos celulares em questão.

