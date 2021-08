Homens são baleados em bar no Promorar; um morreu no local

Dois homens, não identificados, foram baleados na manhã deste domingo (29), na região do bairro Promorar, zona Sul de Teresina. As vítimas estavam em um bar quando dois homens, usando fardas de uma empresa, entraram e efetuaram vários tiros. Uma das vítimas veio a óbito ainda no local. Os suspeitos fugiram em uma moto.



De acordo com informações do Sargento Nascimento, da Polícia Civil, os suspeitos fugiram sem levar nenhuma quantia em dinheiro das vítimas.

A vítima sobrevivente foi encaminhado ao hospital e o outro homem, que veio a óbito, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

