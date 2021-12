Homem morre após ser atacado por abelhas na praça do Dirceu II

Um ataque de abelhas deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (24). Um homem identificado como Joaquim Rodrigues da Silva, de 54 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na praça do mercado do Dirceu II, na zona Sudeste de Teresina. Segundo o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, a vítima era deficiente visual e sofreria de algum tipo de alergia.



“Estão limpando um terreno baldio perto da praça e ao que parece a vítima passou lá próximo e foi atacada pela abelhas. Ele ainda correu alguns metros, mas caiu na praça. A população ainda tentou socorrê-lo, mas sem sucesso. Quando nossa equipe chegou, ele já estava sem vida”, relatou o tenente Bento, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Além de Joaquim, outras duas mulheres também foram picadas pelas abelhas e tiveram que ser encaminhadas para o hospital para atendimento.

A área onde ocorreu o ataque das abelhas foi isolada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) para evitar novos acidentes. O corpo do senhor Joaquim Rodrigues foi removido pelo IML.

