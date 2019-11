Homem morre após fazer ligação clandestina em poste na Capital

Um homem identificado apenas como Samuel Rodrigues, de 33 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (08) quando tentava fazer uma ligação clandestina em um poste da rede de energia elétrica do bairro São João, na zona Leste de Teresina.



De acordo com populares, o homem sofreu uma descarga elétrica após encostar uma das pernas em um fio de alta tensão, depois caiu do poste em que estava e não resistiu aos ferimentos do acidente. Ainda segundo os vizinhos, essa não foi a primeira vez que Samuel subiu no poste.

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Foto: Jailson Soares.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a versão dita pelos populares. O caso agora será investigado pela Polícia Civil que vai apontar no inquérito as responsabilidades. A Equatorial Teresina também foi acionada.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia