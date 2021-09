Homem morre após acidente de carro na zona Sul de Teresina

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa morta, na madrugada deste domingo (12), no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. A vítima, identificada como José Mário Fontelene, dirigia um veículo quando bateu na traseira de outro carro. Perdeu o controle da direção e caiu na parte baixa da pista e colidiu com um poste de iluminação pública.

Com o impacto da batida, o poste caiu por cima do carro, que ficou completamente danificado. O motorista do outro carro não foi localizado no momento do acidente.

Militares do Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

