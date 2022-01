Homem monta banca de drogas e é preso no bairro Árvores Verdes, em Teresina

Um homem identificado como Israel Pereira dos Santos, de 20 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Árvores Verdes, na Zona Leste de Teresina. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a montar uma ‘banca de drogas’ e estava comercializando os entorpecentes em plena luz do dia.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com o suspeito, a Força Tarefa da Polícia Militar apreendeu 210 trouxas de maconha, 40 de crack, 40 de cocaína, uma balança de precisão, um celular e R$ 1131.

“Durante rondas ostensivas, um elemento deixou cair uma trouxa de maconha. Quando entramos um terreno, o encontramos enrolando os entorpecentes. Foi dado então voz de prisão ao suspeito que só tem 20 anos de idade. Ele estava vendendo as drogas em plena luz do dia em uma banca, o que era motivo de reclamação de vários moradores do bairro”, informou o sargento Mota à O Dia TV.

Após a prisão, o homem foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

