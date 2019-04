Homem esconde drogas na boca pra despistar PM na zona Sul

Um homem identificado como Luís Felipe Araújo Silva, de 21 anos, foi flagrado com cerca de 38 invólucros de uma substância análoga a crack em via pública. Ao ser abordado pela, o jovem colocou a droga dentro na boca na tentativa de despistar os policiais.



O caso aconteceu nesta segunda-feira (15), no bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina. Com o jovem, os policiais apreenderam ainda uma certa quantidade de dinheiro trocado, possivelmente da venda do entorpecente.

De acordo com informações da Polícia Militar, pode haver outras pessoas envolvidas no tráfico na região. Mas, somente Luís Felipe foi preso até o momento. O jovem ainda tentou reagir, porém, foi detido e encaminhado para Central de Flagrantes.



Material apreendido. Foto: Divulgação/PM

Adriana MagalhãesGeici Mello