Homem é preso por tráfico de drogas na zona Norte de Teresina

Foi preso, na tarde desta sexta-feira (16), um suspeito de tráfico de drogas conhecido como Gildivan, no bairro Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. Foram encontrados com o suspeito 20 pedras de crack, R$ 406 em espécie e uma balança digital. Gildivan foi conduzido para a Central de Flagrantes e autuado no artigo 33º da Lei Antidrogas.

Erlon Viana chefe de investigação do 22°DP, explica que o suspeito já é conhecido pela polícia e que já foi alvo de uma tentativa de captura, mas conseguiu fugir e voltou a comercializar drogas em sua própria residência.

“Fizemos campana e observamos alta movimentação de pessoas suspeitas de serem usuárias de drogas. A ação foi bem-sucedida e conseguimos captura-lo. Demos voz de prisão”, relata.

O chefe de investigação comenta que recebeu várias denúncias de moradores do local. “As pessoas pediram até pelo amor de Deus que acabasse essa movimentação de drogas. É uma rua muito tranquila e cheia de crianças que, infelizmente, observavam essa movimentação de tráfico de drogas”, explica.

