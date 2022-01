Homem é preso em flagrante com carro roubado no bairro Mafrense

Um homem foi preso em flagrante com carro roubado no bairro Mafrense, zona Norte de Teresina, na tarde desta quarta-feira (19). O suspeito encontrava-se com outros três elementos que, após avistarem a polícia, conseguiram empreender fuga.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo policiais do 9º Batalhão, os homens que fugiram possivelmente devem ter levado consigo produtos advindos de roubo. Além disso, os suspeitos estavam em um carro e, após verificação da placa, foi constatado que o veículo é de Franco da Rocha, município no estado de São Paulo.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis. Até o momento, os demais suspeitos que fugiram não foram encontrados.



