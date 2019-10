Homem é preso com chupa cabra no Teresina Shopping

Homem conhecido como "cartãozeiro" é preso no Teresina Shopping, na tarde deste sábado, 26. Identificado por Erick Alves da Silva, de 36 anos, ele foi pego por policiais se preparando para colocar os famosos “chupa cabra” nos bancos 24 horas do shopping.



Erick Alves da Silva conhecido como "cartãozeiro" é preso. Divulgação



Com essas máquinas é possível clonar cartões de crédito, débito e realizar saques e empréstimos no nome do cliente. Como explica o tenente Tanaka Hitler, das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone).

Maquinas para clonar cartão era usada nos caixas do Teresina Shooping. Divulgação

“Logo após ser descoberto ele confessou que vive de realiza empréstimos, sacar dinheiros de cartões clonados. Com ele foi encontrado várias maquinas de clonar cartão, o valor de R$254,00 em espécie e cartões que são de outras pessoas”, conta tenente Tanaka Hitler.

Junto com Erick Alves foi encontrado dinheiro e cartões clonados. Divulgação

Erick Alves da Silva foi levado para a Central de Flagrantes onde será realizado os procedimentos cabíveis para o caso.

Sandy Swamy