Homem é encontrado morto em terreno baldio na zona Leste de Teresina

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (13), em um terreno baldio localizado no bairro Morada do Sol, zona Leste de Teresina.

De acordo com o Delegado Luiz Guilherme, o homem teria entre 17 a 20 anos de idade e estava com quatro marcas de disparos de arma de fogo que, segundo o perito que esteve no local, foram todos na cabeça. “A vítima ainda não foi identificada, vamos começar o trabalho de coleta de informações. No primeiro momento, estamos realizando a preservação do local e avaliação do corpo. Depois vamos coletar as testemunhas”, explica.

Ainda segundo o delegado, não há vestígio de arrastamento do corpo, o que significa que os disparos ocorreram, de fato, no terreno baldio.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

