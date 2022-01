Homem é condenado a 34 anos de prisão por crimes sexuais contra 10 menores no Piauí

Um homem identificado como Paulo Iran Sales dos Santos foi condenado a 34 anos e nove meses de prisão por praticar crimes sexuais contra 10 jovens menores de idade no Piauí. A sentença foi proferida pelo juiz de Direito Jorge Cley Martins Vieira, da comarca do município Barras, no Norte do Piauí, no dia 7 de janeiro.

A condenação levou em consideração o fato o acusado ter praticado ou tentado praticar atos libidinosos com menores de 14 anos, consumado ou tentado consumar, por meio de grave ameaça, atos libidinosos com vítimas maiores de 14 anos e menores de 18 anos, ter ameaçado adolescentes para obtenção de cenas de nudez e por ter aliciado, assediado e constrangido crianças com o objetivo de com elas praticar atos libidinosos.

Nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público constam ‘depoimentos de crianças e adolescentes a partir de nove anos de idade, com relatos de que Paulo Iran ameaçava de morte as famílias das vítimas e usava de violência para que estas lhe encaminhassem fotografias íntimas e mantivessem relações sexuais com ele.’

Foto: Google Maps

Depoimentos de populares apontaram que o réu tinha o hábito de abordar crianças e adolescentes na entrada de escolas, aliciando-os em troca de favores sexuais. O modo de operação incluía, ainda, aliciamento por meio de presentes e brincadeiras. Paulo Iran também costumava mostrar vídeos pornográficos para crianças e adolescentes. Os relatos abrangem um período de cerca de dez anos.

O promotor de Justiça Silas Sereno Lopes explicou que a casa de Paulo Iran era utilizada como ponto de comercialização de drogas e que um farto material foi encontrado no celular do réu com imagens de jovem às margens do Rio Marataoan, em Barras, em diferentes épocas. Silas Lopes defendeu que os crimes foram cometidos durante 10 anos.

Com informações do MPPI