Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar filha de vereador

O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Paulistana condenou a 21 anos de prisão o homem acusado de matar Évellin Pedrosa Rodrigues, de 24 anos, filha do vereador do município Elias Rodrigues (PSD). O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de agosto de 2020. O acusado foi identificado como Joab dos Santos Campos.



De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), o acusado se dirigiu até a casa da vítima portando um machado. O réu agrediu a vítima, que tentou se defender com uma faca. Após fazê-la desmaiar, Joab dos Santos Campos pegou a faca e desferiu três golpes na jovem.

Foto: Reprodução

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese sustentada pelo Ministério Público e condenou Joab dos Santos Campos pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. O réu foi condenado a 21 anos de reclusão em regime inicial fechado.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do MPPI.