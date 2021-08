Homem é assassinado a tiros na porta de casa no bairro Olarias, em Teresina

Um homem identificado como Francisco Antonio Evangelista do Nascimento, de 35 anos, foi assassinado na porta de casacom pelo menos cinco tiros de arma de fogo na Avenida Boa Esperança, no bairro Olarias, Zona Norte de Teresina. Segundo o pai da vítima, ele tinha envolvimento com drogas.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Em entrevista à O Dia TV, o pai contou que suspeitos chegaram em uma motocicleta e o garupa efetuo os disparos. Francisco morreu no local antes da chegada do socorro.

“Os bandidos chegaram em uma motocicleta e o rapaz que estava na garupa efetuou os disparos. Eles não levaram nada e vieram só para matar mesmo. O meu filho tinha envolvimento com drogas e andava com más pessoas”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo. O caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

