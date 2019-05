Homem é assassinado a golpes de facão na zona Sul de Teresina

Um homem de aproximadamente 40 anos foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (30) no residencial Dignidade, zona Sul de Teresina. Seu corpo foi encontrado por populares às margens de uma estrada vicinal que leva a uma draga no Rio Parnaíba. A informação é do delegado Jarbas Lima, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Delegado Jarbas Lima, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Jailson Soares/O Dia

De acordo com ele, a vítima foi assassinada com objeto perfuro-cortante, ou seja, com uso de arma branca. “Havia vários golpes de facão na região da nuca e da cabeça. A vítima foi degolada, mas ainda não sabemos por quem nem a motivação. Ela não tinha nenhuma documento, estava sem qualquer identificação e os populares não o reconheceram”, explicou o delegado.

A DHPP já está no caso e colhendo as primeiras informações para tentar chegar à identificação da vítima e prováveis suspeitos. Policiais militares isolaram o local para realização da perícia e chegaram a fazer diligências na região, mas ninguém foi preso até o momento. O IML também já foi acionado para remoção do corpo.

Maria Clara Estrêla