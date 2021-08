Homem acusado de Receptação é preso pela PRF na BR 316 com motocicleta roubada

Policiais Rodoviários Federais prenderam na tarde de ontem (14) um homem de 44 anos acusado do crime de Receptação. A ação aconteceu na BR 316 em Teresina.

Os policiais estavam em fiscalização de rotina quando abordaram uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS que era conduzida pelo acusado. Ao fazerem as devidas identificações no veículo, foi detectado que o bem havia sido tomado de assalto no dia 29 de abril de 2020 em Teresina.



Foto: divulgação/ PRF

O homem informou que comprou a motocicleta por R$ 3.500,00 e que não sabia que era produto de crime.

Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção dos procedimentos legais. Ele responderá pelo crime de Receptação.

