HGV retoma transplantes renais com doador vivo

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) voltou a fazer transplantes renais intervivos (doador vivo). O procedimento realizado na última quinta-feira (9) teve como receptor um homem de 38 anos, que recebeu o rim doado pelo irmão de 34 anos.

A coordenadora do Serviço de Transplante Renal do HGV, Celina Castelo Branco, explica que receptor e doador passam bem. “O receptor já teve alta da UTI e foi transferido para a enfermaria. E o órgão transplantado está com excelente funcionamento”, pontua a médica.





Foto: HGV/ Ascom

O diretor-geral, Osvaldo Mendes, lembra que o serviço estava suspenso devido às medidas restritivas e de segurança impostas pela pandemia da covid-19. “Nós já havíamos retomado as cirurgias com doador falecido, com registro de 22 procedimentos já realizados este ano”, completa o gestor.

O presidente da Fepiserh, órgão que administra o HGV, Ítalo Rodrigues, destaca a importância do retorno desse tipo de cirurgia. “Esse é um serviço muito importante que o HGV presta no estado, mas que, infelizmente foi suspenso devido à pandemia. Agora, com o retorno, nossa expectativa é de que muitas vidas sejam salvas com transplante de doadores vivos”, destaca.

