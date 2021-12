Halo solar em Teresina: entenda o fenômeno

Teresinenses puderam observar um halo solar na manhã desta terça-feira (28). O fenômeno é visto como um grande “arco-íris”formando um círculo em volta do sol.



De acordo com o climatologista Werton Costa, da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), conta que o fenômeno ocorre a partir do reflexo da luz em cristais de gelo, em altitudes acima de 12 quilômetros.

O halo solar é comum, mas muitas das vezes não pode ser visto devido à claridade do dia. Além disso, é um importante indicativo de chuva.

“É um fenômeno atmosférico resultante da passagem da luz sobre minúsculos cristais de gelo presentes em nuvens especiais, as chamadas nuvens cirros. Essas nuvens são altas e, quando atravessadas pela luz solar, elas fazem o fracionamento da luz, produzindo um efeito muito semelhante ao do arco-íris – só que no formato circular. A presença de nuvens cirros e a presença do halo solar é um indicativo muito importante de chuva. Significa que há um transporte muito vigoroso de umidade nos limites da atmosfera, a parte mais alta do céu”, informa.

