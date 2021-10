Halloween movimenta comércio de fantasias em Teresina

Vampiros, lobos, máscaras de personagens clássicos do cinema, fantasmas e abóboras. O Dia das Bruxas ou Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, está levando muitos consumidores a comprarem ou alugarem fantasias e acessórios. A festa, muito popular nos Estados Unidos, tornou-se uma das datas de maior movimentação do comércio especializado em Teresina.

O representante de medicamentos Fernando Félix, de 34 anos, vai fazer uma festa particular neste final de semana. Ele conta que encontrou preços atrativos na hora da escolha da fantasia. “Escolhi uma fera para a festa particular que estou organizando na minha casa para meus amigos. Fiz uma pesquisa e encontrei bons preços”, disse.

A estudante Ivana Cristina, de 31 anos, disse que essa é a primeira vez que a sua família realiza uma festa temática em alusão à data. “É uma festa de halloween da família e viemos procurar uma roupa. As lojas estão bem temáticas nessa época e os preços estão atrativos. A gente deixou um pouco para última hora e as fantasias estão quase todas esgotadas. Essa é a primeira vez que iremos fazer uma festa com essa temática”, disse.

Na loja do empresário Carlos Edson, especializada em artigos para festa, os produtos de Halloween estão por toda a parte – são cerca de 15 mil fantasias.

“Elas são tanto para adultos como para crianças. Temos um público bem variado. Nesse período, têm muitas festas de Halloween e foi surpreendente porque a pandemia nos deixou temerosos. Que bom que as festas estão voltando. A gente conseguiu passar esse tempo todo aguardando e, esse mês, foi algo que nos surpreendeu bastante”, disse.

O empresário montou a loja há 10 anos. Ele trabalha com locação de roupas e acessórios temáticos para festas o ano todo, mas é no Halloween que o faturamento dobra. “Existem as festas sazonais, que são Carnaval, Festa Junina, Sete de Setembro, Natal e Halloween, que têm bastante público. A gente realiza venda só de algumas coisas da seção infantil. No geral, é locação”, explica.

Para o empresário, o retorno das festas – que hoje aquece o setor – só foi possível graças à vacinação contra a Covid-19. Foram quase dois anos de perdas acumuladas por causa da pandemia. “Este ano começou para loja no final de agosto. Ou seja, nós passamos de março de 2020 até agosto de 2021 praticamente zerados, sem festa, sem movimento, sem nada. Graças à vacina avançada começou a existir a possibilidade de ter festa, de ter público em lugares abertos. As pessoas estão voltando a celebrar e isso movimenta todo o comércio especializado. Eu acho uma benção muito grande”, relata.

“Movimento cresceu cerca de 40%”, diz empresária

Quem entrar no clima do dia das bruxas pode escolher entre morcegos, aranhas, fantasminhas que brilham no escuro e adesivos. Na loja da empresária Elizabeth Nogueira, o movimento cresceu cerca de 40%.

“Trabalhamos com vendas e aluguéis há 29 anos. O Halloween costuma movimentar o comércio e o crescimento foi de cerca de 40%. O faturamento deve chegar a R$ 20 mil”, finaliza.

