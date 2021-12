Há 20 dias do Natal, lojistas do Centro de Teresina não registram crescimento nas vendas

Há 20 dias para festa de Natal, o comércio de Teresina registra uma tímida movimentação, mas com o pagamento do 13º salário os microempreendedores estão otimistas e esperam aumentar as vendas. Historicamente, as compras de Natal garantem os melhores resultados para o varejo.



Héricles Anderson, de 25 anos, tem uma loja de importados que abriu há cerca de um ano e dois meses. Ele conta que o movimento está abaixo do esperado e que pandemia do coronavírus atrapalhou as vendas.

“Estamos esperando as vendas melhorarem. Ainda não está como a gente espera. Agora, eu senti uma melhora em relação ao ano passado porque tem mais pessoas nas ruas e a pandemia atrapalhou bastante. As pessoas estão procurando mais acessórios, capinhas, película, carregador para celular, caixa de som. A nossa loja está preparada para o final do ano”, disse.

Há pouco mais de um mês, Antônia Vaz, de 23 anos, montou uma loja de roupas. A expectativa é que a movimentação dos clientes melhore com a aproximação do Natal.

“As vendas estão um pouco tímidas. Por ser no Centro, a gente espera que o movimento aumente, mas estamos confiantes que quando chegar mais perto do Natal as coisas melhorem. A movimentação dos clientes está mesclada no momento. Tem dias que tem muitos e tem dias que tem poucos. O público feminino tem comprado mais e acredito que seja porque as mulheres são mais compulsivas”, brincou.

Já Ana Paula, de 36 anos, apostou no ramo de doméstico. Ela conta que trabalha o ano todo na espera do mês de dezembro e com o pagamento 13º salário as vendas tendem a crescer. “A expectativa é grande, mas o movimento está baixo. A gente trabalha o ano todo esperando pelo dezembro, mas estamos aguardando um bom movimento. Na loja, as pessoas procuram mais kits de manutenção. Essa é uma filial de uma loja de Caxias, no Maranhão, que registra boas vendas”, ressalta.

Ao se reinventar na pandemia, Katia Regina, de 48 anos, inaugurou uma loja que vende produtos geek. No local, há acessórios e camisas de animes, desenhos e games. “Eu tenho expectativa de melhorar as vendas nestes últimos 20 dias (que antecede o Natal) porque o nosso foco é esta data. Ainda não pegamos o pique do Natal. Essa semana estamos com esperança de melhoras. Os clientes procuram mais camisas, shorts, tênis e acessórios.... As pessoas estão procurando produtos de valores menores, produtos mais básicos para presentear. As pessoas aprenderam a ser bem econômicas nessa crise da Covid-19”, conta.

A consumidora Patrícia Cavalcante, de 26 anos, conta que tem pesquisado bastante antes de levar um produto para casa. O presente este ano vai depender do valor na prateleira. “Eu estou pesquisando bastante porque as coisas estão bem difíceis. O presente este ano vai depender muito do valor oferecido. Caso eu não encontre, vou buscar outras alternativas. A pesquisa vale muito além da negociação com o próprio vendedor. Acredito que seja uma troca, pois eu e ele estamos no mesmo barco. Ele quer fazer boas vendas e eu quero presentar que eu amo”, ressalta.

Feriado para movimentar o comércio

Na próxima quarta-feira (08), as lojas do Centro de Teresina e bairros poderão funcionar em horário normal, data do feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição. O Sindicato dos Lojistas do Piauí informou que expectativa é que os consumidores possam aproveitar o dia de folga para adiantar as compras de Natal.

Os estabelecimentos dos shoppings centers também estão autorizadas a funcionar, Rio Poty (10h às 22h), Teresina Shopping (14h às 20h) e Riverside (14h às 20h). As lojas do Shopping da Cidade abrem às 08h e fecham às 17h. Os bancos não funcionam e o transporte público de Teresina vai operar de forma reduzida.

