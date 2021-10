Guarda Civil Municipal atendeu 430 ocorrências em três meses em Teresina

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresina atendeu 340 ocorrências, entre recuperação de veículos furtados/roubados, apreensão de armas de fogo, conduções de suspeitos, entre outras. Os dados são de um balanço apresentado pela corporação nessa sexta-feira (08). As áreas com maior número de ocorrências foram as zonas Sul e o Centro, no turno da manhã.



O coordenador municipal de Segurança Pública Social e Patrimonial, Nixon Frota, destaca que, diariamente, a GCM monitora 1.300 prédios e estruturas municipais, incluindo, por exemplo, escolas, praças, terminais e estações de ônibus.

Foto: Arquivo/ODIA

Sobre as áreas com maiores índices de ocorrências no último trimestre, o comandante da GCM de Teresina, André Viana, justifica que existem diversas variáveis para os altos números nas duas regiões.

“Quanto mais a Guarda Municipal está junto à população, mais atende ocorrência e isso reflete também nesses números. Essas duas áreas com maiores índices têm algumas peculiaridades. No Centro, temos um intenso fluxo de pessoas nas paradas de ônibus e em praças públicas e, com a presença preventiva, a Guarda se depara com um maior número de ocorrências. Já na zona Sul temos um maior número de prédios públicos do município, consequentemente, o efetivo da GCM nessa área é maior. Além disso, temos as estações de ônibus que eram pontos críticos. Esses e outros fatores refletem em um maior número de atendimento nessas duas áreas”, justifica André Viana.

Atuação em Teresina

A Guarda Civil Municipal de Teresina atua em diversas áreas, seja com o motopatrulhamento no Centro da cidade, com postos fixos como nas avenidas Marechal Castelo Branco e Raul Lopes ou dentro de estruturas públicas como o Parque da Cidade e o Complexo Parentão.

