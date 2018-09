Guarda Civil e PM fazem mais de 400 abordagens em ações de fiscalização

Durante as ações de fiscalização, orientação e prevenção na zona Norte de Teresina, que aconteceram na madrugada de hoje (01), a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e equipes do Conselho Tutelar e da Strans realizaram mais de mais de 400 abordagens a estabelecimentos funcionando em desacordo com a lei e a veículos que estavam circulando de maneira irregular na Capital.



O projeto faz parte da frente de proteção do Programa Vila Bairro, coordenado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi). Ao todo, foram 414 abordagens, sendo que 25 foram feitas pela Guarda Municipal com apoio da polícia; cinco pelo Conselho Tutelar; e 382 pela Strans. Estas últimas resultaram em 44 notificações por infração de trânsito e 13 remoções de veículos irregulares.



Ações ocorrem em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar (Foto: Divulgação/PMT)

“Temos números iniciais evidenciando que esse trabalho tem tido um resultado excelente, principalmente no combate aos entorpecentes. A meta é que o Vila Bairro Segurança complete um ano de atuação na zona Norte. A partir dos dados obtidos nesse período, vamos procurar expandir o programa para os demais bairros de Teresina”, comentou o secretário da Semcaspi, Samuel Slveira.

O Programa Vila Bairro Segurança tem como objetivo reforçar a segurança nos bairros da capital, por meio dos projetos Blitz Sufoco e Teresina Protege. Os 13 bairros assistidos pelo projeto são: Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.

Maria Clara Estrêla, com informações da Prefeitura de Teresina