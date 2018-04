Grupos prioritários devem comparecer aos postos, a partir desta segunda-feira

A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza inicia nesta segunda-feira (23) e os órgãos de saúde alertam para os grupos prioritá- rios comparecerem aos postos de vacinação, principalmente as crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).

A estimativa é que mais de 150 mil pessoas sejam imunizadas com a vacina, que protege contra os vírus influenza B, A H1N1 e A H3N2, podem ser encontradas em todas as salas de vacina do município e segue até o dia 1º de junho. Segundo Amariles Borba, diretora de Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde (FMS), apenas os grupos de pessoas com mais de 60 anos e de profissionais de saúde estão atingindo a meta estimada.

“Fazemos um apelo aos grupos das gestantes e puérperas que compareçam aos postos para se vacinarem. Elas precisam tomar a vacina em qualquer período da gravidez e assim ela também está protegendo seu filho. Elas estão mais vulneráveis devido à diminuição da imunidade, a dinâmica respiratória é diminuída devido ao aumento do abdômen, então é necessária”, frisa.



O grupo de pessoas com mais de 60 anos conseguiu atingir a meta, 96%, na última campanha (Foto: Moura Alves/O Dia)



Outro grupo prioritário que também não tem atingido a meta são as crianças de seis meses e menos que cinco anos. Em 2017, apenas 74% das crianças foram vacinadas, sendo que a meta era vacinar, pelo menos 80%. O grupo das gestantes (71%) também ficou abaixo do esperado. O grupo das pessoas com mais de 60 (96%) anos conseguiu atingir a meta na última campanha.

Além dos grupos já citados, devem ser vacinados ainda professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, que integram os grupos prioritários.

As vacinas utilizadas nas campanhas de vacinação contra a influenza são constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contém vírus novos e não causam a doença. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 1,2 bilhões de pessoas apresentam risco elevado para complicações da influenza: 385 milhões de idosos acima de 65 anos de idade, 140 milhões de crianças e 700 milhões de crianças e adultos com doença crônica.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia