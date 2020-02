Grupo Mateus inaugura seu primeiro supermercado em Teresina nesta sexta

Já consolidada em outros estados, como Maranhão e Pará, o Grupo Mateus inaugura sua primeira loja em território piauiense nesta sexta-feira (14), às 7h, com uma série de promoções e preços baixos, um conhecido diferencial do grupo. O Mix Atacarejo, estabelecimento do segmento varejista, fica localizado na Av. Zequinha Freire, zona Leste de Teresina.



Mix Atacarejo. Foto: Assis Fernandes.

O estabelecimento, voltado tanto para compras no varejo como no atacado, possui uma área de 15 mil metros quadrados e deve gerar cerca de 500 empregos na cidade, entre diretos e indiretos. Admitido para sua primeira experiência profissional como auxiliar de loja, Adriel Lima, de 18 anos, vive a expectativa integrar a equipe do grupo. “Minha expectativa é de crescer junto com a empresa”, comentou.

Adriel Lima. Foto: Assis Fernandes.

Já Anderson Nascimento, pedagogo por formação, foi contratado para exercer a função de balconista, porém, ressalta que um dos atrativos para pleitear a vaga foi a oportunidade de crescimento profissional oferecido aos colaboradores. “Você entra com uma determinada função e cresce, dependendo do seu desempenho dentro da empresa”, explicou.

Foto: Assis Fernandes.

Feliz com implantação empreendimento, Jesuíno Martins, vice-presidente do Grupo Mateus, afirma que o Piauí já estava há algum tempo nos planos de expansão da marca, que é hoje a quinta maior rede varejista do país, mas com ambições de se tornar a primeira nos próximos anos.

Jesuíno Martins. Foto: Assis Fernandes.

A intenção grupo é se consolidar não apenas na capital, onde deve instalar um outro estabelecimento na zona Sul ainda este ano, mas também em outros municípios do estado, como Parnaíba, que receberá uma filial no mês de abril. "Temos um plano muito bonito, que está sendo montado, para o Piauí. Nos próximos cinco anos queremos estar muito mais consolidados no estado, ainda teremos muitas para contar”, disse Jesuíno.

Para se diferenciar de outras empresas locais já tradicionais no segmento de varejo e atacado, o Grupo Mateus promete oferecer aos piauienses uma nova experiência de consumo, baseada na oferta de serviços diversificados e economicos.

“Somos maranhenses mas estamos chegando com muito respeito a cultura local. Já vínhamos conversando com as pessoas da região, colhendo depoimentos das necessidades e estamos trazendo soluções. Vamos trazer um preço competitivo e trazer para população a condição de fazer uma economia, e agregado a isso, a oferta de serviços", destacou Hudton Bandeira, diretor de marketing do grupo.

Hudton Bandeira. Foto: Assis Fernandes.

Sediada na capital maranhense, o Grupo Mateus conta hoje com 154 unidades de negócios, dez centros de distribuição e mais de 24 mil colaboradores.

Breno Cavalcante