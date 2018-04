Greve fecha Instituto de Identificação na Praça Saraiva

Desde a semana passada, em dias alternados, o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (Sinpolpi) barra a entrada de usuários que precisam de atendimento no Instituto de Identificação João de Deus Martins, localizado no Centro de Teresina, em frente à Praça Saraiva. Nestes dias, os policiais permitem apenas a entrada de funcionários. O movimento começou no início do mês abril, após a deflagração da greve da categoria, que clama por melhoria das condições de trabalho.



A coordenadora de Identificação da Capital, Valéria Santos, reclama da truculência dos membros do Sindicato ao falar com a população. “Na primeira vez, eu até botei uma grávida para dentro e eles ficaram chateados. Segunda (23), eles não nos deixaram atender ninguém. Nesse dia, eles empurraram idosos. Chegaram com truculência. E nós não fizemos nada, porque eles vão em cima. Ontem [terça-feira], colocaram um banco, aquele com quatro cadeiras, bem na porta”, lamenta.

De acordo com Valéria, a demanda do Instituto do Centro se deslocou para o Shopping Rio Poty e congestionou o atendimento. “A funcionária do Espaço Cidadão me ligou na segunda, dizendo que tinha muita gente lá, vinda daqui e perguntou: ‘Valéria, o que está acontecendo? E eu falei que o ´Sindicato estava no Instituto e não deixou ninguém entrar”, relata.



Sem atendimento no Centro, teresinenses estão lotando o posto do Espaço Cidadão (Foto: Arquivo O Dia)



Outro lado

Por sua vez, o representante do Sinpolpi, perito Francisco Leal, informa que a greve é motivada pelo não cumprimento de acordos, por parte Governo do Estado, em relação ao reajuste trienal 2016/2018, que preveem investimentos na estrutura da Polícia Civil e pagamento de insalubridade.

O perito comunica que a greve continuará até o pedido ser atendido pelo Governo, inclusive com atos no prédio do Instituto de Identificação. “O Instituto de Identificação é parte integrante do sistema dos órgãos que fazem parte da Polícia Civil do Piauí. Ele é gerido por policiais civis, principalmente por peritos criminais. Vão haver outros atos no Instituto e, provavelmente, ele vai ser novamente lacrado”, informa.

Quanto à atitude truculenta relatada pela coordenadora de Identificação, Francisco Leal diz que a orientação do Sindicato nunca foi agir com violência. “Se um ou outro policial agiu de forma truculenta contra a população ou quem quer que seja, esse é um ato isolado e que não representa institucionalmente as celebrações do comando de greve do Sindicato”, esclarece.

Postos em Teresina

Valéria Santos indica que, durante o período de greve, a população que deseja solicitar o documento de identidade deve procurar os outros quatro postos em funcionamento na cidade. São eles: Espaço Auto Mall, próximo à ladeira do Uruguai, na Avenida João XXIII; Instituto de Identificação do Dirceu, ao lado do 24º Distrito Policial, no Centro Social Urbano do Parque Piauí, onde também funciona a Delegacia da Mulher, e no Espaço Cidadão, no Shopping Rio Poty

Valéria Noronha - Jornal O Dia