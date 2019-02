O primeiro dia de paralisação dos motoristas e cobradores do Sistema de Transporte Coletivo de Teresina terminou sem acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Teresina (Sintetro) e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut). Com isso, a categoria decidiu continuar o movimento paredista que deve prosseguir durante esta terça-feira (5).

Segundo o presidente do Sintetro, Fernando Feijão, não houveram avanços nas negociações entre os grevistas e o Setut, o que impede que a categoria volte a trabalhar normalmente. Com isso, o Sintetro garante que apenas 30% da frota de ônibus exigida por lei estará circulando nesta terça-feira.

Greve de motoristas e cobradores continua nesta terça-feira (4), diz Sintetro. (Foto: Arquivo O Dia)



Em entrevista ao O DIA, o presidente do Setut, Marcelino Lopes, informou que as empresas entraram com uma ação judicial solicitando que 70% da frota esteja circulando durante os horários de pico, reduzindo o tempo de espera dos passageiros. "Estamos aguardando a decisão judicial. Pensávamos que ia haver uma reunião hoje, mas não houve. Então foi solicitado o aumento da frota para minimizar o impacto para a população", afirma.

Os teresinenses que precisaram utilizar o transporte público da cidade tiveram que enfrentar um tempo mínimo de pelo menos 1 hora de espera no início desta segunda-feira (4). Neste primeiro dia, 78 ônibus alternativos cadastrados puderam fazer o transporte de passageiros na capital. No entanto, devido a reclamações de passageiros, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) aumentou a fiscalização para certificar de que todos os requisitos estão sendo cumpridos pelos motoristas cadastrados.



Nathalia Amaral