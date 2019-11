Greco prende quatro suspeitos de falsificar documentos em Teresina

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), através da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Piauí prendeu nesta quarta-feira (20), em Teresina, quatro pessoas por um integrarem um bando envolvido nos crimes de falsificação e uso de documentos públicos além de associação criminosa.

As prisões ocorreram depois que funcionários do Instituto de Identificação do Piauí constataram uma tentativa de emissão de cédula de identidades falsas a partir de certidões de nascimento que também eram falsas. A ação foi comandada pelo delego Júlio Castro.

Material apreendido durante a ação. Foto: GRECO

Os presos foram identificados como Romário Alves Pinto, Diego Dias Siebre, Lucas Francisco Martins e Nickerson Olavo Marques. De acordo com o Greco, Romário e Diego são naturais de Goiás enquanto que Lucas e Nickerson são do estado do Mato Grosso.

A polícia informou ainda que o quarteto estava em Teresina desde a última semana com objetivo falsificar documentos para efetuar empréstimos bancários em seus respectivos estados.

Celulares são apreendidos apreendidos pelo Greco. Foto: Reprodução GRECO

Durante a ação, a polícia conseguiu apreender cédulas de carteiras de identidades falsas, celulares, cartões e uma quantia em dinheiro de R$ 46.

Os presos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Após prestarem depoimentos, serão levados ao sistema prisional.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia