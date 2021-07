Grande Dirceu ficará sem abastecimento de água na noite desta quinta-feira (29)

O fornecimento de água na região do grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina, será interrompido nesta quinta-feira (29)), das 20h às 00h. A Águas de Teresina, concessionária responsável pelo abastecimento de água na capital, informou que a interrupção acontece em virtude da instalação de novos equipamentos de bombeamento no sistema da região.





Foto: O Dia

A empresa sugere que os moradores da região reservem água e façam uso consciente da mesma, e que as manutenções programadas integram a rotina dos sistemas e agua e esgoto. De acordo com a concessionária, a ação se dá em às melhorias no sistema de abastecimento de águia e está se preparando para o período de B-R-O Bró.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!