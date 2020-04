Governo desmente boatos e diz que não irá pagar pelo uso do Verdão

O Governo do Estado do Piauí afirmou que não irá pagar pelo uso do ginásio poliesportivo Dirceu Arcoverde, o Verdão. A resposta vem para esclarecer as informações que circularam pelas redes sociais dizendo que o Estado iria alugar o espaço, que atualmente está funcionando por meio de uma Parceria Público Privada (PPP).

Ginásio Verdão será hospital de campanha [FOTO; Assis Fernandes]

“É uma pena que estejam usando esse momento tão delicado para o uso político, mas é importante esclarecer que no caso do Hospital serão remunerados apenas os serviços prestados para que a estrutura funcione, como instalação dos leitos, aluguel de geradores, segurança e limpeza, entre outros”, explica o secretário de Saúde Florentino Neto.

A Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc), juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informou que a posse do ginásio se mantém com o Estado e que não vai haver nenhum pagamento referente a aluguel ou ocupação do espaço. Eles explicaram que o uso do local obedece ao contrato de concessão e que os únicos custos para o estado serão a montagem e manutenção do hospital de campanha.

“A modelagem das PPPs permite que o Estado retome o espaço e utilize quando for conveniente para o bem comum, em situação graves como a que estamos enfrentando agora”, reforça Viviane Moura, superintendente da Suparc.

A instalação e montagem da estrutura no Ginásio Verdão fica a cargo da empresa Progen S.A, que comprovou, junto a Concessionária, a capacidade técnica para execução dos serviços e foi responsável pela instalação de cerca de dois mil e duzentos leitos de campanha em São Paulo (SP), com o apoio do Hospital Albert Einstein, referência em saúde.

Viviane Moura, superintendente da Suparc, explica que a liberação dos recursos para que a concessionária viabilize a construção do Hospital segue a regra adotada nos demais modelos existentes no país, e será conforme fluxo e prazos definidos no projeto e há ainda o Comitê de Monitoramento que vai acompanhar toda essa execução.

A escolha pelo Verdão para abrigar essa estrutura levou em conta aspectos técnicos como disponibilidade, localização estratégica, estacionamento próprio e as várias salas de apoio existentes dentro do ginásio. O governo informou ainda que o formato de contratação de hospital de campanha no Verdão é semelhante ao usado no estádio do Pacaembu e Anhembi, em São Paulo, que também funcionam como PPP por lá.

Redação PortalOdia