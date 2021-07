Gilberto Albuquerque publica vídeo com pedido de desculpa às mulheres

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, se pronunciou nas na tarde desta terça-feira (15) sobre um comentário que fez durante uma entrevista a uma emissora de tv local e que repercutiu negativamente nas redes sociais.

Em vídeo publicado nas redes sociais da FMS, o médico inicia pedindo desculpa as mulheres que se sentiram atingidas pelas suas declarações e explicou que o verdadeiro motivo do público feminino ser imunizado pela manhã é para evitar aglomerações.

“Peço desculpa a todas as mulheres pelo comentário que fiz sobre vacinação. Reconheço o valor de todas vocês mulheres pelo empenho que têm nas conquistas realizadas e a importância que têm na sociedade”, afirmou.

O caso

Em vídeo que recebeu dezenas de compartilhamentos na internet, o médico afirmou sobre as mulheres comparecerem aos postos de vacinação contra a Covid-19 no turno da manhã. “É para as mulheres voltarem logo para fazer a comida cedo. Mulher tem prioridade, vai de manhã. Os homens a tarde”, disse.

