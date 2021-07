Gessy Fonseca divide opiniões ao criticar campanha do Burger King

A secretária municipal de Economia Solidária de Teresina, Gessy Fonseca, dividiu opiniões ao publicar em suas redes sociais no último domingo (27) um vídeo expondo sua opinião sobre a campanha publicitária do Burger King. Durante o final de semana, a propaganda da empresa, que utiliza crianças para apoiar o Orgulho LGBTI+, gerou polêmicas na internet.

Gessy Fonseca começa o vídeo declarando que respeita todas as pessoas e possui amigos gays, contudo, enfatiza suas convicções religiosas e utiliza uma série de argumentos para se posicionar contrária a medida do Burger King. Ela utiliza versículos bíblicos para reforçar os princípios cristãos. “Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, esse é o padrão para perpetuação da espécie”, escreveu na legenda.

Seguidores de Gessy se manifestaram nos comentários. “Posição de alguém sábia. O mundo está confuso porque as pessoas não são levadas pela luz da Bíblia, mas pela escuridão do mundo”, escreveu uma internauta em apoio. “

A campanha do burguer King nada mais mostrou do que o fato de como as crianças na sua bondade entendem o verdadeiro sentido de amor ao próximo mais que os adultos”, rebateu uma seguidora. O Burger King se manifestou após a repercussão da campanha.

Leia a nota da íntegra

No BK, acreditamos no respeito como princípio básico de todas as relações humanas e não toleramos o preconceito. Aqui, todas as pessoas são bem-vindas.

O desenvolvimento da campanha "Como Explicar", voltada e pensada especificamente para o público adulto, contou com a curadoria de especialistas em psicologia para garantir o uso de uma linguagem adequada, bem como uma consultoria de diversidade e das ONGS Mães pela Diversidade e APOLGBT. O Burger King reforça seu compromisso de contribuir na construção de uma sociedade cada vez mais plural e com o respeito como princípio básico.

