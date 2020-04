Gerentes são levados à delegacia por descumprirem decreto de isolamento

A força-tarefa da Guarda Civil Municipal (GCM) conduziu nesta terça-feira (14) três gerentes à Central de Flagrantes por descumprimento ao decreto municipal de fechamento de serviços não essenciais em Teresina. Duas lojas de venda de piscinas e uma de material de panificação e plásticos, situadas na Avenida João XXIII, na Zona Leste, foram fechadas pelos agentes.



Foto: Semcaspi.

“Os responsáveis responderão pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que envolve a questão da saúde pública”, disse Samuel Silveira, secretário municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. A força-tarefa conta com a participação das polícias Civil e Militar e com as Superintendências de Desenvolvimento Urbano.

A operação punirá com mais rigor os estabelecimentos que estiverem desobedecendo aos decretos estadual e municipal incluindo as agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes bancários. Também serão alvo da fiscalização outros locais que estão registrando aglomeração de acordo com as denúncias que estiverem chegando pelos canais de comunicação da GCM com a população.

Quem verificar estabelecimentos funcionando de forma irregular pode denunciar através dos números 153, (86) 3215-9317 ou falar diretamente com o WhatsApp da Guarda Municipal, por meio do número (86) 99438-0254. Além disso, o cidadão pode também acessar o Colab para denunciar.



Jorge Machado com informações da PMT