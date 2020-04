GCM interdita mais de 2 mil empresas por descumprirem decreto em Teresina

A Guarda Civil Municipal (GCM) interditou, desde do dia 21 de março, 2.084 estabelecimentos comerciais em Teresina por não cumprirem o decreto de situação de emergência por causa do novo coronavírus. A Capital tem 17 casos confirmados de Covid-19.



Foto: Ascom.

Ontem, a Prefeitura de Teresina assinou a nomeação de 261 aprovados no concurso da Guarda Municipal, de 2018. Agora, o efetivo conta com mais de 400 agentes atuando na fiscalização de estabelecimentos na Capital.

“Dessa maneira, contribuímos para a sensação de segurança na nossa cidade, para o cuidado com o patrimônio público – que é missão fundamental da Guarda Municipal, diante da situação em que vivemos com o coronavírus. A garantia do isolamento social tem tido efeitos em toda nossa cidade”, disse Samuel Silveira, Secretário de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Samuel Silveira, destacou o trabalho realizado pela Guarda.

O decreto municipal determina a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades da construção civil, com exceção apenas de alguns serviços essenciais para população como supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Além disso, estabelece ainda que fica permitido o funcionamento de setores administrativos de alguns estabelecimentos, desde que seja realizado remoto e individualmente.

A população pode ajudar a Guarda Municipal no combate aos comércios que estejam funcionando de forma irregular. Para isso, a GCM disponibilizou contatos para denúncias são eles: 153, (86) 3215-9317 e o Whatsapp (86) 99438-0254. Além disso, a plataforma online Colab, também está disponível para o recebimento das denúncias.

Adriana MagalhãesJorge Machado