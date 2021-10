Fundo de Assistência do Servidor de Teresina tem R$ 5 milhões de déficit

Os servidores da Prefeitura de Teresina e seus dependentes beneficiados pelo IPMT Saúde e Plano de Saúde Especial dos Servidores do Município de Teresina (PLANTE) podem ter tratamentos médicos interrompidos devido ao colapso no Fundo de Assistência ao Servidor (FAS), que custeia os serviços.

Leia também: TCE investiga Robert Rios após repasse de dados financeiros dos teresinenses a empresa

Um levantamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (IPMT) apontou que o fundo acumula um déficit de R$ 5,8 milhões. Sancionado pelo ex-prefeito Firmino Filho em janeiro de 2018, o FAS necessita de R$ 1 milhão por mês para suprir com a demanda, contudo, a obrigação não vem sendo cumprida.

O presidente do IPMT, Kennedy Glauber, admitiu os números. Em reunião no Palácio da Cidade na última sexta-feira (01) com o prefeito Dr. Pessoa e o secretário de Finanças Robert Rios, o presidente classificou o estágio atual do FAS de “situação financeira deficitária”.

Foto: Dantércio Cardoso / Ascom

“O FAS se encontra numa situação financeira deficitária, estamos com necessidade de R$ 1 milhão/mês em média para cumprir nossas obrigações. Como não temos este recurso, já acumulamos um déficit financeiro de R$ 5,8 milhões”, afirmou Kennedy Glauber.

O IPMT justificou que a situação já apresentava dificuldade, mas a pandemia da Covid-19 agravou o quadro. Em 2020, mesmo com a redução de serviços por parte de hospitais e clínicas, o FAS recebeu aporte financeiro de R$ 3,6 milhões. Em 2021, com o retorno dos procedimentos, o IPMT aguarda a necessidade de uma aporte muito maior.

O IPMT disse que “vem trabalhando arduamente para reverter o quadro, melhorou a regulação e realizou auditorias, o que gerou um corte nos gastos em meio milhão de reais, quantia ainda insuficiente para suprir as necessidades do Fundo. Sem perspectivas de uma solução, Kennedy Glauber se limita a declarar: “Estamos estudando as melhores alternativas para enfrentarmos o problema”.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!