Fundação Wall Ferraz e Semcaspi firmam parceria para capacitar pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) e a Fundação Wall Ferraz (FWF) firmaram parceria para capacitar pessoas com deficiência, assistidas pelo programa "Abrace Nós".



A iniciativa tem como objetivo ampliar o número de cursos de capacitação, que incluem pessoas com deficiência, para atuação no mercado de trabalho.

Segundo Janete Caminha, coordenadora do programa "Abrace Nós", os cursos que darão início a esta parceria serão de artes com balões e biscuit e as inscrições acontecerão ainda neste mês.

“O Dr. Pessoa e o secretário da Semcaspi, Allan, sensíveis às causas sociais, apoiaram esta parceria do Programa Abrace Nós para esta parceria. São cursos profissionalizantes para as pessoas com deficiência. Não será uma exclusão, elas estarão juntas com outras pessoas, que não têm deficiências”, pontuou.

Maykon Silva, presidente da Fundação Wall Ferraz, explica que a escolha dos cursos ofertados partiu das demandas dos assistidos do Programa Abrace Nós.

“Dos cursos ofertados serão destinados um total de 50% das vagas para as pessoas com deficiência, encaminhadas do Programa Abrace Nós”, ressaltou.

