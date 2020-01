Funcionário da Águas de Teresina é confundido com assaltante; VÍDEO

É falsa a informação de que um funcionário da empresa Águas de Teresina teria tentado invadir o condomínio Montana Premiére, situado na zona Leste de Teresina, na noite da última quarta-feira (22), para cometer assaltos. Vídeos, áudios e textos que circulam nas redes sociais acusam o colaborador indevidamente pelo crime. A concessionária disse que registrará boletim de ocorrência pela Fake News e uso indevido das imagens do colaborador e da empresa.

Segundo a empresa, o colaborador, que não teve a identidade revelada, foi até o condomínio para aferir a pressão da água. A Águas de Teresina informou que pelo mal-entendido, o funcionário foi impedido de realizar o serviço. O caso reportado ao Centro de Controle e Operações (CCO).

Em nota, a empresa lamentou o caso no que chamou de “violação da imagem, da vida privada e da honra do colaborador” e reiterou que “as notícias falsas podem resultar na responsabilização criminal de quem as cria ou compartilha”. A Águas de Teresina disse também que faz o acompanhamento de seus colaboradores através da Ordem de Serviço Online, pelo CCO, e também pelo rastreamento total da frota.

Em casos de problemas, a concessionária orienta que os consumidores entrem em contato através do número 0800 223 2000.









Leia a nota na íntegra:

A Águas de Teresina informa que registrará boletim de ocorrência pela propagação de notícia falsa e uso indevido das imagens de colaborador e da marca da concessionária. Circulam em grupos de WhatsApp, vídeos, áudio e texto que acusam indevidamente colaborador da concessionária de tentar entrar em condomínios da zona Leste para cometer assaltos.

A Águas de Teresina informa que esteve no condomínio Montana Premiére, na noite de quarta-feira (22), para verificar ocorrência de falta d’água na região. O colaborador, devidamente uniformizado, com crachá e carro adesivado da Águas de Teresina, buscava aferir a pressão da água. Ele, inclusive, reportou ao Centro de Controle e Operações (CCO) a impossibilidade de acesso ao condomínio, que resultou na inviabilização do serviço.

A Águas de Teresina lamenta profundamente a violação da imagem, da vida privada e da honra de seu colaborador. Tais violações asseguram o direito a indenização por dano material e/ou moral. Cabe destacar ainda que notícias falsas podem acarretar multa e processo por crimes contra a honra, como calúnia e difamação, para quem as cria ou compartilha.

A concessionária destaca que acompanha o trabalho de seus colaboradores através de Ordem de Serviço Online e que todos os serviços são acompanhados pelo CCO, inclusive, com rastreamento total da frota. Em caso de dúvidas, a Águas de Teresina orienta que os usuários entrem em contato via 0800 223 2000.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia