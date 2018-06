Frota de ônibus será reduzida no horário do jogo do Brasil na Copa

Por conta do jogo ‘Brasil X Sérvia’, nesta quarta (27), às 15h, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), informou que haverá uma diminuição da frota de transporte coletivo circulando na cidade no momento da partida. As empresas diminuirão em 40% o total de ônibus.

Foto: Elias Fontenele/ O Dia



O gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, explica que há uma diminuição no número de passageiros no momento em que a partida está ocorrendo, não necessitando, portanto, da totalidade da frota para atender aos usuários. Porém, ainda de acordo com o gerente, logo após o final do jogo os consórcios voltam a rodar com 100% da frota”.

“Por conta do jogo do Brasil a movimentação será reduzida, por isso haverá uma diminuição na frota dos transportes público. As pessoas devem se programar para evitar problemas, pois teremos uma frota que corresponde a de sábado”, finaliza.

Da redação