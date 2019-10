Frota de ônibus será reduzida em Teresina na próxima segunda (28)

Em virtude do Dia do Servidor Público e do Dia do Comerciário, comemorados na próxima segunda-feira (28), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fará redução de 30% na frota de ônibus da cidade. A redução da frota será igual à que circula aos sábados.

De acordo com o gerente de planejamento da Strans, Denilson Guerra, a redução da frota nos feriados ocorre pela diminuição da demanda por esse serviço. “Como os órgãos públicos não funcionarão e nem os estabelecimentos comerciais estarão abertos, estipulamos a redução da frota em apenas 30% da frota total de ônibus”, explica.

Guerra alerta ainda para que as pessoas que precisem fazer deslocamentos fiquem atentos aos horários dos ônibus que constam nos quadros dos Terminais de Integração. “Orientamos para que as pessoas vejam a informação dos painéis onde constam os horários de cada linha aos sábados”, finalizou.

Foto: Divulgação STRANS

Da Redação