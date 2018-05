Frota de ônibus em Teresina continua reduzida até segunda-feira

Mesmo após a liberação do terminal de petróleo pelos manifestantes na última segunda-feira (28), a frota de ônibus da cidade de Teresina continuará circulando de forma reduzida até a próxima segunda (04).



De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário - Sintetro, hoje (30) apenas 70% da frota está circulando pela cidade. "Nós optamos por circular de forma reduzida porque as coisas ainda não voltaram a funcionar normalmente depois da greve", esclareceu Fernando Soares Santos, presidente do Sintetro.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

A situação ficou ainda pior durante a manifestação dos motoristas de ônibus que ocorreu nesta quarta, entre as 9h e as 11h, no centro da cidade. "Nós começamos o dia hoje com 70%, mas durante a manhã a frota foi reduzida para 30% por conta da manifestação", conta Fernando.

O Sintetro informou que amanhã (31), no feriado, só metade da frota deve circular. Na sexta e no sábado o percentual aumenta para 70% e no domingo a frota volta a ser reduzida em 50%

Já a Strans, apesar de confirmar a redução durante o feriado prolongado, divulgou que as empresas deve circular com 40% da frota na quinta-feira, 80% na sexta-feira, 60% no sábado e 40% durante o domingo.

Bloqueios no Piauí

Após 8 dias de protestos, as rodoviais federais do Piauí que estavam bloqueadas pelos caminhoneiros foram totalmente liberadas. De acordo com a PRF, os trechos em Teresina e Bom Jesus já haviam sido desbloqueados no início desta quarta-feira (3). Já nas cidades de Floriano e Picos, os manifestantes se desmobilizaram e encerraram o protesto contra o aumento do diesel durante a tarde de hoje.

Devido ao problema do desabastecimento provocado pelos dias em que as rodovias do Brasil ficaram bloqueadas, a restrição à circulação dos veículos de grande porte nas estradas federais foi revogada para o feriado de Corpus Christi.

Nayara Felizardo e Nathalia AmaralLucas Albano