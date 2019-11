Frota de ônibus é reforçada em Teresina devido ao Enem

Assim como no último domingo (3), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai aumentar em 19% a frota de ônibus para atender aos alunos que farão a segunda prova doEnem. O teste será neste domingo (10) e outra medida adotada consiste na colocação de viaturas nos pontos de maior concentração de alunos e que gera maior fluxo de veículos.

Foto: ODIA

De acordo com o gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, o Exame é um evento que movimenta bastante o trânsito na cidade. “Normalmente, a nossa frota é reduzida no final de semana e realização do Enem aumenta mais ainda essa necessidade. Por isso, faremos novamente o acréscimo, alertando que, mesmo assim, é necessário que as pessoas saiam de casa com antecedência, pois imprevistos podem acontecer”, diz.

Sobre a organização do trânsito de veículos nos locais de maior concentração de estudantes, o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Strans, Dênis Lima, diz que tudo transcorreu normalmente no último domingo. “No primeiro dia de prova foi muito tranquilo. Para o segundo, estamos com a mesma quantidade de viaturas e agentes. Esperamos que não haja nenhum contratempo”, diz.

Locais com agentes de trânsito:

Universidade Federal do Piauí – Próximo à Ponte da Primavera e pórtico da UFPI – Av. N. S de Fátima.

Rotatória da Newland.

Facid – Av. Lindolfo Monteiro.

Uespi – Rua João Cabral com Rua Ceará.

Ceut / Estácio – No semáforo da Av. dos Expedicionários.

AESPI /FAPI – Ao lado do Cemitério São Judas Tadeu.

Faculdade Santo Agostinho – Av. Barão de Gurguéia com Av. Valter Alencar.

Escola Julia Nunes / Prof. Pires de Castro /Didácio Silva – Dirceu, próximo à Uespi.

Pequena Rubim – Mocambinho.

Colégio Diocesano – Rua Barroso.

Da redação