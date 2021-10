Frota de ônibus de Teresina é reduzida devido ao feriado do Dia do Comerciário

Teresina amanheceu nesta segunda-feira (25) com a frota de transporte público reduzida.



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro), o motivo é o feriado do Dia dos Comerciários, tradicionalmente comemorado na última segunda-feira do mês de outubro. As lojas dos shoppings centers e do Centro de Teresina estão fechadas em alusão à data.

Ainda segundo o sindicato, não haverá manifestação dos trabalhadores hoje – que desde a semana passada discute o impasse com empresários do setor sobre a assinatura da convenção coletiva de trabalho.

“A frota hoje está reduzida devido ao feriado. Não tenho como precisar a quantidade de ônibus circulando, mas os trabalhadores estão cumprindo com a demanda. A gente ainda vai se reunir para definir os próximos passos da categoria em relação a possíveis manifestações”, disse Ajuri Dias, presidente do Sintetro.

