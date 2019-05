Fórum internacional de ufologia traz estudiosos renomados para Teresina

Teresina irá sediar o 1º Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. O evento, que acontece de 24 a 25 de agosto, no Theatro 4 de Setembro, contará com a presença de renomados ufólogos e espiritualistas, a exemplo de Gary King, de Londres/Inglaterra, especialista em agroglifos (círculos com complexos desenhos que aparecem em áreas de campo) e com frequentes participações em documentários exibidos pelo History Channel, Discovery Channel, National Geographic e BBC.



Durante o Fórum, os conferencistas irão apresentar as bases mais sólidas e atuais que evidenciam a vida extraterrestre, com relatos de abduções e contatos com esses seres. O pernambucano Alexandre Lauzid é um dos palestrantes e adianta o que vai abordar com a plateia. “Minha palestra será sobre a importância da ufologia brasileira para o mundo, abordando os três maiores casos do país com participação militar, a Operação Prato, a Noite Oficial dos Óvnis e o Caso Varginha”, revela.



Foto: Reprodução

O paraguaio Ronald Maidana também está entre os conferencistas e irá apresentar a palestra “Contato no Paraguai, eles estão entre nós”. Ronald vem recompilando, há quase uma década, os mais importantes casos ufológicos de seu país, formando um banco de dados com relatos de importantes testemunhas, e irá apresentar suas evidências para os piauienses. Outros nomes confirmados são Mônica de Medeiros (SP), Margarete Áquila (SP) e Antônio Carlos Miranda (PE).

Inscrições

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas online, através do site ufopiaui.com.br. Quem se inscrever até o dia 15 de julho pagará o lote promocional no valor de R$ 50. O segundo lote, que valerá de 16 de julho a 15 de agosto, será de R$ 100; e o terceiro lote, de 16 a 22 agosto, terá investimento de R$ 120. As vagas são limitadas.

