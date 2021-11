Fórum da Cena Negres para discutir ancestralidade afro será realizado em Teresina

O Fórum da Cena Negres do Piauí –edição 2021/2022 – será lançado nesta quinta-feira (11), em Teresina. Segundo a organização, o evento ocorrerá de forma virtual e vai abordar as vivencias da ancestralidade Afro Pindomarica Potencializada. Além disso, haverá rodas de dialógicos ancestrais e outros assuntos relacionados à política, a arte, ciência e economia.



Foto: Instituto Claro

O credenciamento do evento acontece às 17h30 na cerimônia de permissão aos ancentrais no cruzamento das avenidas Miguel Rosa com Frei Serafim.

Segundo a programação, das 19h às 20h, acontece a Ciranda dos Saberes que irá abordar a ‘Análise da Conjuntura da Cena Negres no Piaui Tema principal: Há uma necessidade de um Fórum da Cena Negres no Piaui?’. Também serão discutidos a construção para o fórum do ano que vem.

As atrações culturais, às 22h, ficarão por conta dos grupos Grupo de Boi, Grupo de Capoeira Black Music, Hip Hop, Breaking, Reggae Encerramento com Dança Afro e Roda de Terreco para Exu.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!