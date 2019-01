Fortes chuvas registradas no fim de semana derrubam árvores em Teresina

Teresina registrou no fim de semana fortes pancadas de chuva. Para especialistas, esse foi o início do retorno de dias mais chuvosos. Segundo a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, até a próxima sexta-feira, dia 1°, Teresina irá pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas.

Com as chuvas, o Corpo de Bombeiros têm registrado algumas ocorrências pontuais. Segundo a Major Najra Nunes, tudo dentro da normalidade para este período e sem gravidades. “São ocorrências corriqueiras essa época do ano como corte de árvores, placas de sinalização caídas, nenhuma de grande gravidade como desabamento, soterramento, pessoas levadas pela enxurrada. O que ocorreram mais foram quedas de árvores”, comenta.

Para os próximo dias, onde há a expectativa para mais chuvas, a recomendação é que, ao menor sinal de perigo, a população acione o Corpo de Bombeiros. Quanto mais rápido uma equipe foi chamada mais eficiente vai ser o atendimento a uma ocorrência.

“Quando você sentir qualquer necessidade de perigo ou risco você deve ligar para o 193, não espere acontecer. Se sentiu ameaçado por algum risco já ligue para que a gente instrua qual atitude e qual procedimento você deve tomar para que aquele acidente não aconteça e se já aconteceu para que a gente oriente para minimizar esses danos”, acrescenta a Major Najra.

Em caso de quedas de árvores em decorrência das chuvas, além do Corpo de Bombeiros, a população pode acionar a Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU da sua região. O órgão é responsável pelo corte e a retirada de árvores em passeio públicos, rotatórias e praças de competência municipal.

“As pessoas podem acionar diretamente a SDU para a retirada da árvore, caso tenha contato com a rede de energia elétrica, somente a Eletrobrás faz a retirada”, comenta Renato Lopes, gerente de serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Somente nesta segunda-feira (28), segundo Renato Lopes, a SDU Leste fez a retirada de uma árvore caída na Avenida João Elias Tarja, próximo à Avenida Ininga, após a uma via ser obstruída. No bairro Planalto Ininga, um árvore de posto de saúde municipal caiu. Nessa ocorrência a Eletrobrás será acionada para a retirada, já que a rede elétrica foi afetada.

Yuri Ribeiro