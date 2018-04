Fortes chuvas deixam mais de 900 pessoas em situação de risco em Teresina

Pelo menos 934 pessoas encontram-se em situação de risco por conta das fortes chuvas que têm caído sobre Teresina nos últimos dias, segundo o boletim atualizado da Defesa Municipal. São famílias que vivem áreas com riscos de desabamentos, alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. O número refere-se aos três primeiros meses deste ano.



No momento, 56 áreas de risco estão sendo monitoradas nas zonas Norte, Sul, Leste, Sudeste e Rural. A Defesa Civil está acompanhando também o nível dos rios Parnaíba e Poti, a fim de minimizar ou evitar os danos pessoais e materiais que podem acontecer por conta das cheias. Em Luzilândia, o Parnaíba já passou da zona de alerta e encontra-se próximo da zona de inundação, tendo sido necessário acionar comportas da barragem de Boa Esperança.



Foto: Arquivo O Dia



“No momento, estamos realizando ações de socorro e monitoramento nas áreas de risco, além das que também já foram atingidas. Diante das fortes chuvas, a cheia dos rios e a possibilidade do risco de inundações, a fim de prever que as águas atinjam o limite e realizar ações de alerta, socorro e retiradas de vítimas, continuamos em um monitoramento constante nos rios que banham a cidade”, comenta Sebastião Domingos, membro da Defesa Civil de Teresina.

Em Teresina, atualmente 121 famílias estão inclusas no Programa Cidade Solidária, que possui duas linhas de atuação: o ‘Família Solidária’ e o ‘Residência Solidária’. No primeiro, a pessoa acolhida indica outra família para lhe receber e a Prefeitura repassa uma ajuda de custo no valor de R$ 250. No segundo, a família deve indicar um imóvel para alugar, no valor de até R$ 250, e a Prefeitura arca com o pagamento no prazo de um ano



Foto: Arquivo O Dia

Para contato com a Defesa Civil, a população pode ligar, gratuitamente, para o número 153. “Em alguns casos, se constatada a necessidade que as famílias deixem suas moradias, a Prefeitura de Teresina, por meio da Semcaspi, oferta ao morador o Programa Cidade Solidária. Esse contanto com a secretaria permite que façamos um atendimento mais especializado. O acompanhamento pelos CRAS é importante nesse momento”, destaca Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Maria Clara Estrêla, com informações da Defesa Civil Municipal